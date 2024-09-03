Самоловов Лаврентий Афонасьев
Место рожденияд.Слинкино Уватского района
Дата рождения07.08.1783
Дата смерти06.01.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1783
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1813
Сын: Самоловов Федот Лаврентьев
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
05.10.1816
Сын: Самоловов Козьма Лаврентьев
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Варвара Михайловна
Смерть
06.01.1854