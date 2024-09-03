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Самоловов Лаврентий Афонасьев

Место рождения

д.Слинкино Уватского района

Дата рождения

07.08.1783

Дата смерти

06.01.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1783

Отец: Самоловов Афонасий Андреевич

Мать: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Кошкарова) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.1813

Сын: Самоловов Федот Лаврентьев

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
05.10.1816

Сын: Самоловов Козьма Лаврентьев

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Варвара Михайловна

Смерть
06.01.1854

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