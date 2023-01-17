Неснимишапкин (Нездоимошапка) Алексей Абрамович
Место рождения
Дата рождения11.02.1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1788
Отец: Неснимишапкин (нездоимошапка) Абрам (Авраам) Никитич
Мать: не указана
Крещение
12.02.1788
Godparents:священник Василий Антонов и Анна Остапова дочь Лупенкова
Бракосочетание
02.?.1810
Рождение ребёнка
24.11.1812
Рождение ребёнка
13.08.1819
Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Аркадий Алексеевич
Мать ребёнка: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
14.04.1823
Дочь: Хиония Алексеевна
Мать ребёнка: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
13.02.1825
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
17.02.1828
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна
Работа или профессия
Неизвестно
1828 г. - крестьянин помещика Ивана Воропонова
Работа или профессия
Неизвестно
1812 г. - дворовый человек помещика Ивана Воропонова
Работа или профессия
Неизвестно
1810 г. - крестьянин помещика Ивана Воропонова
Смерть
Неизвестно