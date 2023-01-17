Неснимишапкин (Нездоимошапка) Алексей Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеснимишапкин (Нездоимошапка) Алексей Абрамович

Неснимишапкин (Нездоимошапка) Алексей Абрамович

avatar

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

11.02.1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1788

Отец: Неснимишапкин (нездоимошапка) Абрам (Авраам) Никитич

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крещение
12.02.1788
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Godparents:священник Василий Антонов и Анна Остапова дочь Лупенкова
Бракосочетание
02.?.1810

Жена: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.11.1812

Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Евграф Алексеевич

Мать ребёнка: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.08.1819

Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Аркадий Алексеевич

Мать ребёнка: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.04.1823

Дочь: Хиония Алексеевна

Мать ребёнка: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.02.1825

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.02.1828

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
1828 г. - крестьянин помещика Ивана Воропонова
Работа или профессия
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
1812 г. - дворовый человек помещика Ивана Воропонова
Работа или профессия
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
1810 г. - крестьянин помещика Ивана Воропонова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close