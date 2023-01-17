Неснимишапкин (Нездоимошапка) Евграф Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1812
Крещение
26.11.1812
Godparents:дворовый человек Николай Абрамович Нездоимошапка и дворовая девка Агафья Григорьевна Масютинова
Бракосочетание
15.02.1831
Witnesses:Дмитрий Петров сын Цюцюрин, Яков Ефремов сын Нездоимашапки, Михаил Терентьев сын Колесников, Федор Иосифов сын Панченков
Рождение ребёнка
22.10.1832
Дочь: Зинаида Евграфова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1834
Дочь: Варвара Евграфова
Мать ребёнка: Нездоймашапка Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
1831 - 1834 - крестьянин помещика Ивана Федоровича Воропонова
Смерть
Неизвестно