Неснимишапкин (Нездоимошапка) Евграф Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неснимишапкин (Нездоимошапка) Евграф Алексеевич

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

24.11.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1812

Отец: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович

Мать: Неснимишапкина Лукерья Федосеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крещение
26.11.1812
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Godparents:дворовый человек Николай Абрамович Нездоимошапка и дворовая девка Агафья Григорьевна Масютинова
Бракосочетание
15.02.1831

Жена: Неснимишапкина (нездоимошапка) Ирина Матвеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Witnesses:Дмитрий Петров сын Цюцюрин, Яков Ефремов сын Нездоимашапки, Михаил Терентьев сын Колесников, Федор Иосифов сын Панченков
Рождение ребёнка
22.10.1832

Дочь: Зинаида Евграфова

Мать ребёнка: не указана

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.11.1834

Дочь: Варвара Евграфова

Мать ребёнка: Нездоймашапка Ирина Матвеевна

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович

Мать ребёнка: Неснимишапкина (нездоимошапка) Ирина Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
1831 - 1834 - крестьянин помещика Ивана Федоровича Воропонова
Смерть
Неизвестно
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