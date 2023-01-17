Неснимишапкина (Нездоимошапка) (Молодцова) Ирина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неснимишапкина (Нездоимошапка) (Молодцова) Ирина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1831

Муж: Неснимишапкин (нездоимошапка) Евграф Алексеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Witnesses:Дмитрий Петров сын Цюцюрин, Яков Ефремов сын Нездоимашапки, Михаил Терентьев сын Колесников, Федор Иосифов сын Панченков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович

Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Евграф Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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