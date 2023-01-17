Неснимишапкина (Нездоимошапка) (Молодцова) Ирина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1831
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Witnesses:Дмитрий Петров сын Цюцюрин, Яков Ефремов сын Нездоимашапки, Михаил Терентьев сын Колесников, Федор Иосифов сын Панченков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно