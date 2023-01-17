Неснимишапкина (Неснимишапкина) Лукерья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неснимишапкина (Неснимишапкина) Лукерья Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

11.12.1830

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.?.1810

Муж: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.11.1812

Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Евграф Алексеевич

Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.08.1819

Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Аркадий Алексеевич

Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.04.1823

Дочь: Хиония Алексеевна

Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.02.1825

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.02.1828

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
1810 г. - крестьянская девка помещика Ивана Воропонова
Смерть
11.12.1830
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Болезнь, водяная
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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