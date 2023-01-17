Неснимишапкина (Неснимишапкина) Лукерья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти11.12.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.?.1810
Рождение ребёнка
24.11.1812
Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Евграф Алексеевич
Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
13.08.1819
Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Аркадий Алексеевич
Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
14.04.1823
Дочь: Хиония Алексеевна
Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
13.02.1825
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
17.02.1828
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович
Работа или профессия
Неизвестно
1810 г. - крестьянская девка помещика Ивана Воропонова
Смерть
11.12.1830
Причина смерти: Болезнь, водяная
Похороны
Неизвестно