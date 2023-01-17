Неснимишапкин (Нездоимошапка) Абрам (Авраам) Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1788
Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Николай Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
1793 крестьянин помещика Ивана Воропонова
Работа или профессия
Неизвестно
1788 Подданный черкас помещика Федора Воропонова
Смерть
Неизвестно