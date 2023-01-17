Неснимишапкин (Нездоимошапка) Абрам (Авраам) Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неснимишапкин (Нездоимошапка) Абрам (Авраам) Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1788

Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Николай Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
1793 крестьянин помещика Ивана Воропонова
Работа или профессия
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
1788 Подданный черкас помещика Федора Воропонова
Смерть
Неизвестно
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