Филипп Яковлев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти06.09.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Яков Георгиев
Мать: Мария Иванова
Рождение ребёнка
18.07.1869
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бабарыкин Андрей Филиппов
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
06.09.1879
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бабарыкин Василий Филиппов
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Тимофеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.09.1897
Причина смерти: от натуральной болезни | похоронен в Полуево