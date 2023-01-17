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Филипп Яковлев

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

06.09.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Яков Георгиев

Мать: Мария Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1869

Сын: Бабарыкин Илья Филиппов

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бабарыкин Флор Филиппов

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бабарыкин Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1879

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бабарыкин Василий Филиппов

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.09.1897
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни | похоронен в Полуево
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