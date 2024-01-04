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Бабарыкин Флор Филиппов

Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Филипп Яковлев

Мать: Матрена Тимофеева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1903

Дочь: Прасковья Флорова

Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1909

Дочь: Анна Флорова

Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1909

Сын: Бабарыкин Иван Фролов

Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: ? Флорова

Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: ? Флорова

Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Полина Флорова

Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Елена Флорова

Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бабарыкин Георгий Флоров

Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бабарыкин Владимир Флоров

Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабарыкина Татьяна Георгиева

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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