Бабарыкин Флор Филиппов
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Филипп Яковлев
Мать: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
24.10.1903
Дочь: Прасковья Флорова
Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева
Рождение ребёнка
24.02.1909
Дочь: Анна Флорова
Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева
Рождение ребёнка
24.02.1909
Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ? Флорова
Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева
Рождение ребёнка
1913
Дочь: ? Флорова
Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Полина Флорова
Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Елена Флорова
Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бабарыкин Владимир Флоров
Мать ребёнка: Бабарыкина Татьяна Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно