Бабарыкина (?) Татьяна Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1903
Дочь: Прасковья Флорова
Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов
Рождение ребёнка
24.02.1909
Дочь: Анна Флорова
Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов
Рождение ребёнка
24.02.1909
Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ? Флорова
Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: ? Флорова
Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Полина Флорова
Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Елена Флорова
Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бабарыкин Владимир Флоров
Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно