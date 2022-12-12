Бабарыкина (?) Татьяна Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабарыкина (?) Татьяна Георгиева

Бабарыкина (?) Татьяна Георгиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1903

Дочь: Прасковья Флорова

Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1909

Дочь: Анна Флорова

Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1909

Сын: Бабарыкин Иван Фролов

Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: ? Флорова

Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: ? Флорова

Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Полина Флорова

Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Елена Флорова

Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бабарыкин Георгий Флоров

Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бабарыкин Владимир Флоров

Отец ребёнка: Бабарыкин Флор Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарыкин Флор Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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