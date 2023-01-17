Матрена Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1869
Отец ребёнка: Филипп Яковлев
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Филипп Яковлев
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бабарыкин Андрей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Яковлев
Рождение ребёнка
06.09.1879
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Яковлев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бабарыкин Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно