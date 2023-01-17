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Матрена Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1869

Сын: Бабарыкин Илья Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Яковлев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бабарыкин Флор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Яковлев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бабарыкин Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Яковлев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1879

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Яковлев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бабарыкин Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Яковлев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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