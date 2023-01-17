Бабарыкин Василий Филиппов
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Филипп Яковлев
Мать: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бабарыкин Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Павлова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бабарыкин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Павлова
Рождение ребёнка
18.07.1915
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Павлова
Рождение ребёнка
15.06.1917
Дочь: Шевлюгина Анна Васильева
Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Павлова
д. Делюбовка
Работа или профессия
1917
Валенщик
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно