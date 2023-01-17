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Бабарыкин Василий Филиппов

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Филипп Яковлев

Мать: Матрена Тимофеева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Бабарыкин Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Павлова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бабарыкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Павлова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1915

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Павлова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1917

Дочь: Шевлюгина Анна Васильева

Мать ребёнка: Бабарыкина Ксения Павлова

д. Делюбовка
Работа или профессия
1917
Валенщик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабарыкина Ксения Павлова

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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