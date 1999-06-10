Шевлюгина (Бабарыкина) Анна Васильева
Место рожденияд. Делюбовка
Дата рождения15.06.1917
Дата смерти10.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1917
д. Делюбовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.06.1999