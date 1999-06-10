Шевлюгина (Бабарыкина) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевлюгина (Бабарыкина) Анна Васильева

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Место рождения

д. Делюбовка

Дата рождения

15.06.1917

Дата смерти

10.06.1999

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1917

Отец: Бабарыкин Василий Филиппов

Мать: Бабарыкина Ксения Павлова

д. Делюбовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевлюгин Виктор Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевлюгин Виктор Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевлюгин Виктор Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевлюгин Виктор Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.06.1999
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