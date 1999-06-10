Шевлюгин Виктор Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевлюгин Виктор Савельевич

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Место рождения

д. Васьково Починковский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Васьково Починковский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевлюгина Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевлюгина Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевлюгина Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевлюгина Анна Васильева

Место жительства
Неизвестно
д. Васьково Починковский район
Смерть
Неизвестно
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