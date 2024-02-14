Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдрашитов Мухамади

Мать: Абдрашитова Камалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Отец ребёнка: Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан Габдельбасыровна (Басыровна)

Отец ребёнка: Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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