Абдрашитова Камалия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абдрашитова) Гилмиямал Мухамадиевна
Отец ребёнка: Абдрашитов Мухамади
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашитов Нигматша (Нигмат) Мухамадиевич
Отец ребёнка: Абдрашитов Мухамади
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна
Отец ребёнка: Абдрашитов Мухамади
Рождение ребёнка
1879
Сын: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич
Отец ребёнка: Абдрашитов Мухамади
Смерть
Неизвестно