Абдрашитова Камалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитова Камалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдрашитова) Гилмиямал Мухамадиевна

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухамади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрашитов Нигматша (Нигмат) Мухамадиевич

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухамади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухамади

Рождение ребёнка
1879

Сын: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухамади

Смерть
Неизвестно

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