(Абдрашитова) Гилмиямал Мухамадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдрашитова) Гилмиямал Мухамадиевна

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдрашитов Мухамади

Мать: Абдрашитова Камалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишмухаметова Минъямал

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазит

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабриямал

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно

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