(Абдрашитова) Гилмиямал Мухамадиевна
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдрашитов Мухамади
Мать: Абдрашитова Камалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмухаметова Минъямал
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно