Абдрашитов Мирас Мухамадиевич
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1879
Дата смерти1927
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Абдрашитов Мухамади
Мать: Абдрашитова Камалия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Абдрашитова) Гарифа Мирасовна
Мать ребёнка: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Абдрашитов Харрас Мирасович
Мать ребёнка: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Абдрашитова) Файза Мирасовна
Мать ребёнка: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна
Рождение ребёнка
19.09.1916
Мать ребёнка: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна
Рождение ребёнка
01.01.1921
Дочь: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна
Мать ребёнка: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна
Смерть
1927
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно