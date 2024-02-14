Абдрашитов Мирас Мухамадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдрашитов Мирас Мухамадиевич

Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Абдрашитов Мухамади

Мать: Абдрашитова Камалия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Абдрашитова) Гарифа Мирасовна

Мать ребёнка: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Абдрашитов Харрас Мирасович

Мать ребёнка: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Абдрашитова) Файза Мирасовна

Мать ребёнка: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна

Рождение ребёнка
19.09.1916

Сын: Рашитов Маннан Мирасович

Мать ребёнка: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна

Рождение ребёнка
01.01.1921

Дочь: Яйкарова (Абдрашитова) Сагида Мирасовна

Мать ребёнка: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна

Смерть
1927
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.