Абдрашитов Мухамади
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абдрашитова) Гилмиямал Мухамадиевна
Мать ребёнка: Абдрашитова Камалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашитов Нигматша (Нигмат) Мухамадиевич
Мать ребёнка: Абдрашитова Камалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна
Мать ребёнка: Абдрашитова Камалия
Рождение ребёнка
1879
Сын: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич
Мать ребёнка: Абдрашитова Камалия