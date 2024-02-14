Абдрашитов Мухамади — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитов Мухамади

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдрашитова) Гилмиямал Мухамадиевна

Мать ребёнка: Абдрашитова Камалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрашитов Нигматша (Нигмат) Мухамадиевич

Мать ребёнка: Абдрашитова Камалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна

Мать ребёнка: Абдрашитова Камалия

Рождение ребёнка
1879

Сын: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

Мать ребёнка: Абдрашитова Камалия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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