Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Мать: Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Варис Вахитович

Отец ребёнка: Усманов Вахит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усманова) Мубарякямал Вахитовна

Отец ребёнка: Усманов Вахит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Вахит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Гафур Вахитович

Отец ребёнка: Усманов Вахит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Вахит

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Усманов Мансур Вахитович

Отец ребёнка: Усманов Вахит

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Вахит

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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