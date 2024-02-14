Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усманов Вахит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усманова) Мубарякямал Вахитовна
Отец ребёнка: Усманов Вахит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Вахит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усманов Вахит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усманов Вахит
Рождение ребёнка
01.01.1930
Отец ребёнка: Усманов Вахит
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Вахит
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно