Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан Габдельбасыровна (Басыровна)

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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