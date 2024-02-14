Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова (Ишмухаметова) Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан Габдельбасыровна (Басыровна)
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь