Мудрецов Петр Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Олимпиада Петровна
Мать ребёнка: Мудрецова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мудрецов Василий Петрович
Мать ребёнка: Мудрецова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Мудрецова Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно