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Мудрецов Петр Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мудрецов Савелий Иванович

Мать: Мудрецова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Олимпиада Петровна

Мать ребёнка: Мудрецова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мудрецов Василий Петрович

Мать ребёнка: Мудрецова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Мудрецова Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мудрецова Анастасия Павловна

Смерть
Неизвестно
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