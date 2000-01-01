Мудрецова Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мудрецов Савва Савельевич
Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марфа Савельевна
Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Савельевна
Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно