Мудрецова Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрецова Татьяна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мудрецов Савва Савельевич

Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марфа Савельевна

Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Савельевна

Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мудрецов Егор Савельевич

Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мудрецов Петр Савельевич

Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мудрецов Илья Савельевич

Отец ребёнка: Мудрецов Савелий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудрецов Савелий Иванович

Смерть
Неизвестно
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