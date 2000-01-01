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Мудрецов Савелий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мудрецов Савва Савельевич

Мать ребёнка: Мудрецова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марфа Савельевна

Мать ребёнка: Мудрецова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Савельевна

Мать ребёнка: Мудрецова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мудрецов Егор Савельевич

Мать ребёнка: Мудрецова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мудрецов Петр Савельевич

Мать ребёнка: Мудрецова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мудрецов Илья Савельевич

Мать ребёнка: Мудрецова Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мудрецова Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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