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Мудрецова Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Мудрецов Петр Савельевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мудрецов Василий Петрович

Отец ребёнка: Мудрецов Петр Савельевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Мудрецов Петр Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудрецов Петр Савельевич

Смерть
Неизвестно
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