Мудрецова Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Олимпиада Петровна
Отец ребёнка: Мудрецов Петр Савельевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мудрецов Василий Петрович
Отец ребёнка: Мудрецов Петр Савельевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Мудрецов Петр Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно