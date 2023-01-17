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Потяркин Василий Гаврилович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Потяркин Гавриил Григорьевич/Егорович

Мать: Потяркина Марфа Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Потяркин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Потяркина Мария Павловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.07.1959

Сын: Потяркин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Потяркина Мария Павловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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