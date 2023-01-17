Потяркин Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
1956
Сын: Потяркин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Потяркина Мария Павловна
Рождение ребёнка
04.07.1959
Сын: Потяркин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Потяркина Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потяркина Мария Павловна
Смерть
Неизвестно