Потяркина Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Потяркин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Потяркин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
04.07.1959
Сын: Потяркин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Потяркин Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно