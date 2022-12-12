Потяркина Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркина Мария Павловна

Потяркина Мария Павловна

avatar

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
1956

Сын: Потяркин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Потяркин Василий Гаврилович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.07.1959

Сын: Потяркин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Потяркин Василий Гаврилович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close