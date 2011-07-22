Мәүлетов Гыйльметдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти05.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Дәминова Рузия
Мать ребёнка: Мәүлетова Бибинур
СССР
Рождение ребёнка
1948
Сын: Мәүлетов Вәкил
Мать ребёнка: Мәүлетова Нурҗиян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мәүлетова Гөлфинур
Мать ребёнка: Мәүлетова Бибинур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дания
Мать ребёнка: Мәүлетова Нурҗиян
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мәүлетова Нурҗиян
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мәүлетова Бибинур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мәүлетова Хания
Мать ребёнка: Мәүлетова Нурҗиян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мәүлетова Сөгедә
Мать ребёнка: Мәүлетова Бибинур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савия
Мать ребёнка: Мәүлетова Бибинур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мәүлетов Камил
Мать ребёнка: Мәүлетова Бибинур
Смерть
05.02.1988