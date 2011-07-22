Мәүлетов Гыйльметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМәүлетов Гыйльметдин

Мәүлетов Гыйльметдин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

05.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мәүлет

Мать: Фәкси

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Дәминова Рузия

Мать ребёнка: Мәүлетова Бибинур

СССР
Рождение ребёнка
1948

Сын: Мәүлетов Вәкил

Мать ребёнка: Мәүлетова Нурҗиян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мәүлетова Гөлфинур

Мать ребёнка: Мәүлетова Бибинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дания

Мать ребёнка: Мәүлетова Нурҗиян

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мәүлетова Нурҗиян

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мәүлетова Бибинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мәүлетова Хания

Мать ребёнка: Мәүлетова Нурҗиян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мәүлетова Сөгедә

Мать ребёнка: Мәүлетова Бибинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савия

Мать ребёнка: Мәүлетова Бибинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мәүлетов Камил

Мать ребёнка: Мәүлетова Бибинур

Смерть
05.02.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close