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Мәүлетов Вәкил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Мәүлетов Гыйльметдин

Мать: Мәүлетова Нурҗиян

Рождение ребёнка
27.05.1972

Дочь: Мәүлетова Лилия

Мать ребёнка: Мәүлетова Наилә

Рождение ребёнка
18.06.1975

Дочь: Мәүлетова Ландыш

Мать ребёнка: Мәүлетова Наилә

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мәүлетова Наилә

Смерть
Неизвестно
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