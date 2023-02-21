Мәүлетов Вәкил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Мәүлетов Гыйльметдин
Мать: Мәүлетова Нурҗиян
Рождение ребёнка
27.05.1972
Дочь: Мәүлетова Лилия
Мать ребёнка: Мәүлетова Наилә
Рождение ребёнка
18.06.1975
Дочь: Мәүлетова Ландыш
Мать ребёнка: Мәүлетова Наилә
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мәүлетова Наилә
Смерть
Неизвестно