Мәүлетова (Ситдикова) Нурҗиян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти17.12.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Ситдиков Нуртдин
Мать: Ситдикова Сәрбиҗиян
Рождение ребёнка
1948
Сын: Мәүлетов Вәкил
Отец ребёнка: Мәүлетов Гыйльметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мәүлетова Хания
Отец ребёнка: Мәүлетов Гыйльметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дания
Отец ребёнка: Мәүлетов Гыйльметдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мәүлетов Гыйльметдин
Смерть
17.12.1993