Мәүлетова (Ситдикова) Нурҗиян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мәүлетова (Ситдикова) Нурҗиян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

17.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ситдиков Нуртдин

Мать: Ситдикова Сәрбиҗиян

Рождение ребёнка
1948

Сын: Мәүлетов Вәкил

Отец ребёнка: Мәүлетов Гыйльметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мәүлетова Хания

Отец ребёнка: Мәүлетов Гыйльметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дания

Отец ребёнка: Мәүлетов Гыйльметдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мәүлетов Гыйльметдин

Смерть
17.12.1993
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