Дәминова (Мәүлетова) Рузия
Место рожденияСССР
Дата рождения1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Мәүлетов Гыйльметдин
Мать: Мәүлетова Бибинур
СССР
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Хәбибуллина Люзия
Отец ребёнка: Дәминов Фарук
СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
21.04.1968
Сын: Дәминов Фәнис
Отец ребёнка: Дәминов Фарук
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
02.01.1976
Дочь: Зарипова Гөлия
Отец ребёнка: Дәминов Фарук
СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
03.02.1980
Дочь: Гәрәева Гөлназ
Отец ребёнка: Дәминов Фарук
СССР, деревня Бакырчи