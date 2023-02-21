Дәминова (Мәүлетова) Рузия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дәминова (Мәүлетова) Рузия

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Место рождения

СССР

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Мәүлетов Гыйльметдин

Мать: Мәүлетова Бибинур

СССР
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Хәбибуллина Люзия

Отец ребёнка: Дәминов Фарук

СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
21.04.1968

Сын: Дәминов Фәнис

Отец ребёнка: Дәминов Фарук

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
02.01.1976

Дочь: Зарипова Гөлия

Отец ребёнка: Дәминов Фарук

СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
03.02.1980

Дочь: Гәрәева Гөлназ

Отец ребёнка: Дәминов Фарук

СССР, деревня Бакырчи
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