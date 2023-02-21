Фәкси — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фәкси

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Мәүлетов Гыйльметдин

Отец ребёнка: Мәүлет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мәүлетов Зәйнетдин

Отец ребёнка: Мәүлет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мәүлетов Зәйтүнә

Отец ребёнка: Мәүлет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мәүлетов Сабирҗан

Отец ребёнка: Мәүлет

Смерть
Неизвестно
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