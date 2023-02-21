Фәкси
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мәүлетов Гыйльметдин
Отец ребёнка: Мәүлет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мәүлетов Зәйнетдин
Отец ребёнка: Мәүлет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мәүлетов Зәйтүнә
Отец ребёнка: Мәүлет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мәүлетов Сабирҗан
Отец ребёнка: Мәүлет
Смерть
Неизвестно