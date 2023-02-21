Мәүлетов Сабирҗан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мәүлетов Зиннәтҗан
Мать ребёнка: Сатирә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мәүлетов Галимҗан
Мать ребёнка: Сатирә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мәүлетов Галимҗан
Мать ребёнка: Сатирә
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сатирә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мәүлетова Сания
Мать ребёнка: Сатирә
Смерть
Неизвестно