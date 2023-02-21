Мәүлетов Сабирҗан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мәүлетов Сабирҗан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мәүлет

Мать: Фәкси

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мәүлетов Зиннәтҗан

Мать ребёнка: Сатирә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мәүлетов Галимҗан

Мать ребёнка: Сатирә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мәүлетов Галимҗан

Мать ребёнка: Сатирә

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатирә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мәүлетова Сания

Мать ребёнка: Сатирә

Смерть
Неизвестно
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