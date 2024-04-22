Мантуров Никита Меркурев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМантуров Никита Меркурев

Мантуров Никита Меркурев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Мантуров Меркурей Федоров

Мать: Мантурова Елена Иванова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Мантуров Лаврентий Никитин

Мать ребёнка: Мантурова Марфа Сергеева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 637
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close