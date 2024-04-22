Мантуров Никита Меркурев
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Мантуров Меркурей Федоров
Мать: Мантурова Елена Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Мантуров Лаврентий Никитин
Мать ребёнка: Мантурова Марфа Сергеева
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 637
Смерть
Неизвестно