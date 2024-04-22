Мантурова (Морозова) Марфа Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМантурова (Морозова) Марфа Сергеева

Мантурова (Морозова) Марфа Сергеева

Место рождения

Сажино, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Морозов Сергей

Мать: не указана

Сажино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Мантуров Лаврентий Никитин

Отец ребёнка: Мантуров Никита Меркурев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 637
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close