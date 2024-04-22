Мантуров Лаврентий Никитин
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Мантуров Никита Меркурев
Мать: Мантурова Марфа Сергеева
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 637
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Асанова Евдокия Лаврентиева
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 631
Бракосочетание
Неизвестно
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 637 Вторая жена
Смерть
Неизвестно