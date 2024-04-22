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Мантуров Лаврентий Никитин

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Мантуров Никита Меркурев

Мать: Мантурова Марфа Сергеева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 637
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Асанова Евдокия Лаврентиева

Мать ребёнка: не указана

МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 631
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мантурова Агафья Трофимова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 637 Вторая жена
Смерть
Неизвестно
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