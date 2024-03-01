Асанова (Мантурова) Евдокия Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Мантуров Лаврентий Никитин
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 631
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Асанова Александра Федорова
Отец ребёнка: Асанов Федор Сидоров
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 631
Рождение ребёнка
1846
Сын: Асанов Потап Федоров
Отец ребёнка: Асанов Федор Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 17
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Асанов Федор Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 17
Рождение ребёнка
27.05.1850 ст.
Дочь: Асанова Елена Федорова
Отец ребёнка: Асанов Федор Сидоров
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 631
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Асанова Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Асанов Федор Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 26
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асанов Федор Сидоров
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 631
Смерть
Неизвестно