Асанова (Мантурова) Евдокия Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова (Мантурова) Евдокия Лаврентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мантуров Лаврентий Никитин

Мать: не указана

МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 631
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Асанова Александра Федорова

Отец ребёнка: Асанов Федор Сидоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 631
Рождение ребёнка
1846

Сын: Асанов Потап Федоров

Отец ребёнка: Асанов Федор Сидоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 17
Рождение ребёнка
1847

Сын: Асанов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Асанов Федор Сидоров

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 17
Рождение ребёнка
27.05.1850 ст.

Дочь: Асанова Елена Федорова

Отец ребёнка: Асанов Федор Сидоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 631
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Асанова Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Асанов Федор Сидоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 26
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Федор Сидоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 631
Смерть
Неизвестно
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