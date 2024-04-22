Асанов Потап Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсанов Потап Федоров

Асанов Потап Федоров

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

28.10.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Асанов Федор Сидоров

Мать: Асанова Евдокия Лаврентиева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 17
Место жительства
16.05.1856 ст.
Перечислены к семейству тестя Лаврентия Мантурова по объявлению палаты Г.Н. от 16 мая 1856 за номером 9176
Смерть
28.10.1885 ст.
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Фонд № 719. Оп.7. Д. 63 Стр 171 от чихотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close