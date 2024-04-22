Асанов Потап Федоров
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти28.10.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Асанов Федор Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 17
Место жительства
16.05.1856 ст.
Перечислены к семейству тестя Лаврентия Мантурова по объявлению палаты Г.Н. от 16 мая 1856 за номером 9176
Смерть
28.10.1885 ст.
Фонд № 719. Оп.7. Д. 63 Стр 171 от чихотки