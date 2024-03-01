Асанов Григорий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Асанов Федор Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 17
Смерть
1855
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 26
Место жительства
16.05.1856
Перечислены к семейству тестя Лаврентия Мантурова по объявлению палаты Г.Н. от 16 мая 1856 за номером 9176