село Сажино, село Сажино, Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Сажино

Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3512Сажино (Сажинское), сел.при оз. Сухом и безымянном.2222217485Церковь православная 1. Волостное правление. Базары еженедельно.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Сажинская волость
1180. Сажинское (Сажино), село бывшее государственное, при озерах, дворов 37, жителей 185, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Сажинская волость
1) с. Сажинское, при безыменных озерах, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. правл., зем. ст., базар по пятниц. еженед., Торжки: 9 мая, 8 июля, 18 августа, 8 ноября, 6 Показать все Сажинское общество358489Бывшие государственныеПравославныеРусские25

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Сажинская волость
село Сажино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Березовский район
347213Сажиносело57°37'00"57°08'00"O-40-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Березовский муниципальный район, Дубовское сельское поселение
57606410126с Сажиносело
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