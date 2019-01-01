- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3512Сажино (Сажинское), сел.при оз. Сухом и безымянном.2222217485Церковь православная 1. Волостное правление. Базары еженедельно.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1180. Сажинское (Сажино), село бывшее государственное, при озерах, дворов 37, жителей 185, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Сажинское, при безыменных озерах, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. правл., зем. ст., базар по пятниц. еженед., Торжки: 9 мая, 8 июля, 18 августа, 8 ноября, 6 Показать все Сажинское общество358489Бывшие государственныеПравославныеРусские25—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сажино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347213Сажиносело57°37'00"57°08'00"O-40-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57606410126с Сажиносело