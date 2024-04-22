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Мантуров Меркурей Федоров

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Мантуров Федор Нефедов

Мать: Мантурова Васса Григорьева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Рождение ребёнка
1751

Сын: Мантуров Никита Меркурев

Мать ребёнка: Мантурова Елена Иванова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мантурова Елена Иванова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА ф.350 Оп.2 ф.1637 лист 358 об
Смерть
Неизвестно
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