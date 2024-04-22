Мантуров Меркурей Федоров
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Мантуров Федор Нефедов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Мантурова Елена Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мантурова Елена Иванова
РГАДА ф.350 Оп.2 ф.1637 лист 358 об
Смерть
Неизвестно