Мантурова (Комарова) Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мантурова (Комарова) Елена Иванова

Место рождения

Сосновка, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Рождение ребёнка
1751

Сын: Мантуров Никита Меркурев

Отец ребёнка: Мантуров Меркурей Федоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Смерть
Неизвестно
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