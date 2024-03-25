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Мантуров Федор Нефедов

Место рождения

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713 ст.

Отец: Мантуров Нефедко

Мать: не указана

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726 переселились из Вознесенского острожка 3 РС лист 358
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мантурова (Колобова) Васса Григорьева

Рождение ребёнка
1730 ст.

Сын: Мантуров Иван Федоров

Мать ребёнка: Мантурова (Колобова) Васса Григорьева

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
РГАДА ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 358
Рождение ребёнка
1733

Сын: Мантуров Меркурей Федоров

Мать ребёнка: Мантурова (Колобова) Васса Григорьева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Рождение ребёнка
1741 ст.

Дочь: Асанова (Мантурова) Ирина Федорова

Мать ребёнка: Мантурова (Колобова) Васса Григорьева

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726 переселились из Вознесенского острожка
Смерть
Неизвестно

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