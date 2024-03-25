Мантуров Федор Нефедов
Место рождения
Дата рождения1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1713 ст.
Отец: Мантуров Нефедко
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726 переселились из Вознесенского острожка 3 РС лист 358
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730 ст.
Мать ребёнка: Мантурова (Колобова) Васса Григорьева
РГАДА ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 358
Рождение ребёнка
1733
Сын: Мантуров Меркурей Федоров
Мать ребёнка: Мантурова (Колобова) Васса Григорьева
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 732
Рождение ребёнка
1741 ст.
Дочь: Асанова (Мантурова) Ирина Федорова
Мать ребёнка: Мантурова (Колобова) Васса Григорьева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726 переселились из Вознесенского острожка
Смерть
Неизвестно