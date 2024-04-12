Асанова (Мантурова) Ирина Федорова
Место рождения
Дата рождения1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.
Отец: Мантуров Федор Нефедов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726 переселились из Вознесенского острожка
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Асанов Степан Иванов
Отец ребёнка: Асанов Иван Евдокимов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Асанова Софья Иванова
Отец ребёнка: Асанов Иван Евдокимов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Смерть
Неизвестно