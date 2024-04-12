Асанова (Мантурова) Ирина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова (Мантурова) Ирина Федорова

Место рождения

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.

Отец: Мантуров Федор Нефедов

Мать: Мантурова Васса Григорьева

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726 переселились из Вознесенского острожка
Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Асанов Степан Иванов

Отец ребёнка: Асанов Иван Евдокимов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Асанова Софья Иванова

Отец ребёнка: Асанов Иван Евдокимов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Иван Евдокимов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Смерть
Неизвестно
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