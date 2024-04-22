Асанов Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смерти1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Отец: Асанов Иван Евдокимов
Мать: Асанова Ирина Федорова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1790 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Рождение ребёнка
1798
Сын: Асанов Иван Степанов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1808 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Смерть
1820 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3