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Асанов Степан Иванов

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

1820 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: Асанов Иван Евдокимов

Мать: Асанова Ирина Федорова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Асанов Терентий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Рождение ребёнка
1798

Сын: Асанов Иван Степанов

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Асанов Абрам Степанов

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Смерть
1820 ст.
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3
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