Асанов Иван Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1748 ст.
Отец: Асанов Евдоким Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Асанов Степан Иванов
Мать ребёнка: Асанова Ирина Федорова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Асанова Софья Иванова
Мать ребёнка: Асанова Ирина Федорова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Ирина Федорова
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Смерть
Неизвестно