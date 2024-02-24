Асанова (Трусова) Наталья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова (Трусова) Наталья Михайлова

Место рождения

Дубовое, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713 ст.

Отец: Трусов Михайло Сергеев

Мать: не указана

Дубовое, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Евдоким Васильев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Кирилова (Асанова) Ирина Евдокимова

Отец ребёнка: Асанов Евдоким Васильев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Асанов Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Асанов Евдоким Васильев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Асанов Василий Евдокимов

Отец ребёнка: Асанов Евдоким Васильев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Асанов Андрей Евдокимов

Отец ребёнка: Асанов Евдоким Васильев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Смерть
Неизвестно

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