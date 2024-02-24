Асанова (Трусова) Наталья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713 ст.
Отец: Трусов Михайло Сергеев
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Кирилова (Асанова) Ирина Евдокимова
Отец ребёнка: Асанов Евдоким Васильев
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Рождение ребёнка
1748 ст.
Отец ребёнка: Асанов Евдоким Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1749 ст.
Отец ребёнка: Асанов Евдоким Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1754 ст.
Отец ребёнка: Асанов Евдоким Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Смерть
Неизвестно