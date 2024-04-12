Асанов Андрей Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1754 ст.
Отец: Асанов Евдоким Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Асанова Параскева Афанасьева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1778
Сын: Асанов Иван Андреев
Мать ребёнка: Асанова Параскева Афанасьева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Асанов Назар Андреев
Мать ребёнка: Асанова Параскева Афанасьева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно