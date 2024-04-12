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Асанов Андрей Евдокимов

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Асанов Евдоким Васильев

Мать: Асанова Наталья Михайлова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1775

Сын: Асанова Дарья Андреев

Мать ребёнка: Асанова Параскева Афанасьева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1778

Сын: Асанов Иван Андреев

Мать ребёнка: Асанова Параскева Афанасьева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Асанов Назар Андреев

Мать ребёнка: Асанова Параскева Афанасьева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Параскева Афанасьева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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