Кирилова (Асанова) Ирина Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Бракосочетание
Неизвестно
Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 713
Смерть
Неизвестно