Кирилова (Асанова) Ирина Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилова (Асанова) Ирина Евдокимова

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Асанов Евдоким Васильев

Мать: Асанова (Трусова) Наталья Михайлова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилов Алексей Иванов

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 713
Смерть
Неизвестно

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