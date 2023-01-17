Березовка
Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3575Березовское, сел.при рч. Березовке.32½станов. кварт.121248265Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Заводы: мыловаренный 1, свечно-сальный 1, паточный 1, кирпичный 1. Ярмарок 3. Торжки.Показать скан
3691Березовский выселок, дер.при р. Шакве.3741510Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1106. Березовское, село бывшее государственное, при речках Березовке и Карге, дворов 116, жителей 580, 2-го стана квартира, волостное правление (уездный город 32½ в. ), ц Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13221Березовкасело57°37'00"57°20'00"O-40-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57606404101с Березовкасело