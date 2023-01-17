село Березовка, село Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Березовка

Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3575Березовское, сел.при рч. Березовке.32½станов. кварт.121248265Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Заводы: мыловаренный 1, свечно-сальный 1, паточный 1, кирпичный 1. Ярмарок 3. Торжки.
Показать скан
3691Березовский выселок, дер.при р. Шакве.3741510
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Березовская волость
1106. Березовское, село бывшее государственное, при речках Березовке и Карге, дворов 116, жителей 580, 2-го стана квартира, волостное правление (уездный город 32½ в. ), ц Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Березовский район
13221Березовкасело57°37'00"57°20'00"O-40-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Березовский муниципальный район, Березовское сельское поселение
57606404101с Березовкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close