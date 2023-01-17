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Куракин Максим Кузьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Куракин Кузьма Никитин

Мать: Афимья

Бракосочетание
25.10.1820

Жена: Куракина Екатерина Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Илья Куракинъ, Яфимъ Черняковъ, Петръ Ионовъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.09.1824

Дочь: Фекла Максимова

Мать ребёнка: Куракина Екатерина Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1828

Сын: Куракин Илья Максимов

Мать ребёнка: Куракина Екатерина Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1829

Дочь: Марья Максимова

Мать ребёнка: Куракина Екатерина Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
1831
отдан в военную службу
Смерть
Неизвестно
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