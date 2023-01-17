Куракин Максим Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Куракин Кузьма Никитин
Мать: Афимья
Бракосочетание
25.10.1820
воспреемники: Илья Куракинъ, Яфимъ Черняковъ, Петръ Ионовъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.09.1824
Дочь: Фекла Максимова
Мать ребёнка: Куракина Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
15.07.1828
Мать ребёнка: Куракина Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
01.09.1829
Дочь: Марья Максимова
Мать ребёнка: Куракина Екатерина Матвеева
Военная служба
1831
отдан в военную службу
Смерть
Неизвестно